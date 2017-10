«Mio figlio tornava da scuola e mi parlava di questo maestro che se la prendeva soprattutto con una compagna. Poi anche con lui. Ha iniziato ad avere paura. I bambini avevano tutti paura di lui». Le parole sono quelle di uno dei papà dei bambini su cui Fernando Cadicamo, il maestro elementare a processo per maltrattamenti nei confronti dei suoi scolari di prima e seconda elementare, sfogava i suoi metodi violenti.

Bambini presi per le orecchie, a volte qualche calcio, modi sempre bruschi, ma anche schiaffoni e strattonamenti. Di mamme e papà ieri in Tribunale a Treviso, per l’udienza dedicata proprio alle deposizioni dei genitori, se ne contavano almeno una dozzina. La mattinata per loro è stata lunga, chiamati uno dopo l’altro a ripetere ciò che avevano già detto agli inquirenti. Fatti che sarebbero comprovati dalle riprese di alcune telecamere nascoste che hanno svelato la verità.

Alcuni dei bambini vittime del maestro sarebbero stati talmente traumatizzati da accusare problemi psicosomatici: c’era chi vomitava ogni mattina quando si trattava di andare a scuola, altri stavano male in classe. E c’era chi piangeva implorando i genitori di non portarli da quel maestro cattivo.

LA PAURA

«Sì – racconta una mamma – ad un certo punto a mia figlia la scuola non piaceva più. Aveva degli atteggiamenti strani. Poi sono iniziati i racconti sul maestro, gli schiaffoni, le sgridate eccessive, i calci dati soprattutto ai maschietti». Le deposizioni ascoltate in aula seguono tutte lo stesso spartito. Confermano i fatti, raccontano addirittura qualche dettaglio in più sui traumi patiti da quei bambini indifesi alla mercé di un insegnante diventato, per loro, l’uomo nero.