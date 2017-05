Fin dal giorno della sua elezione il Presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, ha speso tempo e risorse per dare visibilità e maggiore senso della sportività a tutta la categoria. E’ proprio di oggi, quindi, una integrazione al regolamento dei Play-Off e Play-Out, in cui si introduce il significativo svolgimento del Terzo Tempo in stile Rugby tra i calciatori delle squadre partecipanti. Ecco il testo ufficiale comunicato attraverso il sito della Lega:

“7.1 In occasione dei Play Off e dei Play Out della stagione sportiva 2016/2017 la Lega, anche al fine di concretizzare sul campo i valori del fair play e diffondere sui campi il vero messaggio dello sport, introduce il disciplinare del c.d. terzo tempo da attuare, poi, anche nel corso della prossima stagione sportiva. Il disciplinare prevede il seguente protocollo: – Fischio di inizio: i capitani entrano in campo con la maglia della squadra avversaria e scambiano il gagliardetto, così come previsto nella iniziativa “non c’è partita senza avversario”.

– Fischio Finale: i giocatori raggiungono il centro campo. La partita è finita, si accetta la vittoria conseguita nel corso della corretta competizione sportiva festeggiando il divertimento e lo spettacolo della partita appena conclusa: eventuale 463 scambio di maglie tra i calciatori. I giocatori tutti insieme percorrono un giro di campo per ringraziare gli spettatori. Una volta compiuto il giro di campo i calciatori della squadra vincente e della squadra sconfitta si dirigono verso gli spogliatoi. La squadra che è uscita sconfitta dalla gara, si schiererà all’ingresso degli spogliatoi ed accompagnerà con una applauso la discesa nello spogliatoio della squadra vincitrice dell’incontro sportivo”.

PArmaLive