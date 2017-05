Tre liceali hanno inventato una cannuccia che cambia colore a contatto con la “droga dello stupro”. Si tratta di sostanze sedative e anestetizzanti (spesso incolori e insapori) che vengono aggiunte nei cocktail delle vittime perché, una volta stordite, si possa approfittare di loro. L’idea delle tre ragazze di Miami è stata già battezzata “smart straw”, cannuccia intelligente.

La nuova arma di difesa, infatti, diventa blu nel momento in cui rileva la presenza di qualche sostanza nel bicchiere. In realtà non si tratta di una novità dal momento che già nel 2013 due ricercatori israeliani avevano messo a punto, stando a quanto riporta Le Point, una cannuccia che a contatto con due droghe, Ghb e ketamine, diventava rossa. Stavolta, però, l’invenzione è in grado di riconoscere tutte le droghe usate comunemente dagli stupratori.

