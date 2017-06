Investe con il camion una donna in bicicletta e non si ferma a soccorrerla. Darren Anderton stava guidando lungo la St James Road, a Croydon, il 23 maggio dello scorso anno, quando il suo camion ha colpito la bici di Magda Tadaj uccidendola. L’uomo, ora a processo, è accusato di omicidio e omissione di soccorso, visto che ha preferito proseguire la sua corsa per fare in tempo le sue consegne, piuttosto che provare a salvare la vita alla donna.

Secondo quanto riporta Metro, la 25enne è stata letteralmente trascinata per metri dal camion in corsa, senza che l’uomo provasse nemmeno a salvarla. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma purtroppo le condizioni di Magda erano troppo gravi ed è morta pochi minuti dopo.