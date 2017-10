Buono spesa di 500 euro, ma è una truffa: “Fate attenzione”

Molte segnalazioni su un fantomatico annuncio di COOP, che ovviamente risulta totalmente estranea a tali tipo di proposte

Nelle scorse ore la Polizia Postale attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia” ha invitato a prestare attenzione ad un messaggio che può giungere sugli indirizzi email e che riguarda un fantomatico annuncio di COOP che ovviamente risulta totalmente estranea a tali tipo di proposte. Si tratta dell’invito a cliccare per ricevere un buono spesa da 500 euro da parte della catena della grande distribuzione visibile nelle fotografia che alleghiamo.

Mai fornire dati personali

A tal proposito, la Polizia Postale ha lanciato un’allerta dal seguente testo: “COOP. La parola GRATIS non esiste nella realtà come nella rete.”. Il modo migliore per difendersi, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è quello di non rispondere mai a questi messaggi dal contenuto truffaldino e quindi di non cliccare sui link cui solitamente conducono o rispondere alle richieste di dati personali o bancari.