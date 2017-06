Il cancro stava uccidendo suo figlio e lei, ciò che il bambino disse alla sua mamma sui suoi organi fa commuovere

Nessuno si aspettava una cosa del genere. La loro famiglia conduceva una vita normale e felice, quando arrivò la terribile notizia. Al bambino, Chen Xiao-Tian, fu diagnosticata una malattia terribile. Il tumore al cervello era inguaribile e tutte le cure si rivelarono inutili.

Il bambino aveva lottato per altri due anni e all’età di sette diventò cieco ed era perfettamente consapevole del suo destino. Il pensiero della morte imminente non era niente di nuovo per lui.