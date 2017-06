Cane per ore sul balcone senz’acqua: si lancia dal terzo piano e muore

MILANO – Ha guaito per ore su quel balcone, stremato dal caldo e dalle sete, senza acqua, poi si è lanciato dal terzo piano nel cortile di casa. E’ morto così a Milano un povero cane

E’ morto così a Milano un povero cane, e la polizia locale, arrivata in via Abbadesse dopo la segnalazione di alcuni residenti, non ha potuto far altro che constatare il decesso e raccogliere la carcassa.