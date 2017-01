Era scappato di casa a causa dei botti ed era impaurito in mezzo alla strada dopo aver vagato per chissà quanto tempo. Un pastore tedesco di nome Yuki è stato salvato nella notte di Capodanno sulla via Emilia a Pontenure, in provincia di Piacenza.

Fortunatamente una pattuglia di Metronotte Piacenza lo ha trovato e salvato. Come riporta ilPiacenza, era da poco passata la mezzanotte del nuovo anno quando, nel bel mezzo dei festeggiamenti, tra i vari botti di Capodanno, un pastore tedesco fuggito dalla propria abitazione di Pontenure stava vagando pericolosamente lungo la via Emilia. All’altezza di un cavalcavia è incappato fortunatamente in una pattuglia di Metronotte Piacenza che, evitando con una brusca manovra il cane impaurito seduto in mezzo alla carreggiata, si è resa subito conto di quanto fosse disorientato il povero amico a quattro zampe.