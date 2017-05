Un pastore tedesco di nome Ciccio (secondo altre versioni il suo nome è Tommy) fu abbandonato in una terra desolata cinque anni fa. Ma nelle vicinanze viveva una signora di 57 anni, di nome Maria Margherita Lochi, una donna dal cuore grande. Trovò il cane e decise di adottarlo.

La vita di Ciccio cambiò radicalmente quando si ritrovò in una casa di San Donaci, in Italia, circondato dall’affetto e dalle attenzioni della donna.

Maria Margherita amava gli animali e aveva adottato parecchi cani e cani in precedenza, ma il suo rapporto con Ciccio era molto speciale.

Ogni giorno Maria si recava alla parrocchia Santa Maria Assunta, dove il prete lasciava entrare Ciccio, che accompagnava sempre la sua padrona e l’aspettava pazientemente disteso davanti ai suoi piedi, finché arrivava l’ora di rientrare a casa.

Sfortunatamente, nel novembre del 2012 Maria venne a mancare. Ciccio seguì il feretro della sua amata padrona quando i membri della comunità la accompagnarono in chiesa e rimase per tutto il tempo seduto accanto alla bara, in fondo alle scale dell’altare.

Da quel giorno, ogni volta in cui suona la campana, Ciccio va in chiesa.

Il parroco Donato Panna ha dichiarato: “È sempre lì quando inizia la messa e si comporta sempre bene. Non fa rumore e non l’ho mai sentito abbaiare una sola volta”.

Ha anche detto che in seguito al funerale di Maria ha continuato a venire e aspetta pazientemente e serenamente accanto all’altare. “Non posso mandarlo via”.

L’intera comunità si occupa di Ciccio. Si prendono tutti cura di lui e gli danno da mangiare, ma sarebbe meglio se trovasse una casa fissa dove poter iniziare una nuova vita.

Fonte: perfetto