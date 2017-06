Cosa fare se si vede un cane lasciato chiuso in macchina sotto il sole

Lasciare un cane chiuso in macchina al caldo è un reato

Arriva il caldo e, come ogni anno, si ripresenta il problema di animali lasciati in automobile sotto il sole per andare a fare la spesa o altre faccende.

Questo comportamento cagiona sofferenza all’animale e in alcuni casi, come purtroppo esperienza insegna, può cagionarne la morte, diventando il veicolo un vero e proprio forno.

Per tale motivo, diversi regolamenti per la tutela ed il benessere degli animali, impongono il divieto detenzione all’interno di veicoli.