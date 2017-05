Canone Rai in bolletta, aumentano gli abbonati: 5,5 milioni in più

A dirlo è la direttrice dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, in un’audizione alla Camera

Con il canone Rai abbinato alla bolletta dell’energia elettrica c’è stato un aumento degli abbonati. A dirlo è la direttrice generale dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, in audizione davanti alla commissione Anagrafe tributaria.

Dai primi risultati disponibili “è evidente come nel 2016 ci sia stato un notevole recupero di gettito: da 16,5 milioni di abbonati nel 2015 si è passati a circa 22 milioni di soggetti addebitati nel 2016, che ha già consentito, tra l’altro, una significativa riduzione dell’importo del canone annuo per i cittadini, passato da 113,5 euro nel 2015 a 100 euro nel 2016 e a 90 euro nel 2017″, ha spiegato Orlandi. Il gettito del 2016 era stato di 2,1 miliardi.

Il numero uno dell’Agenzia delle Entrate ha poi fatto il punto sulla rottamazine delle carte di Equitalia: Irpef e Iva sono le principali voci che hanno interessato la definizione agevolata e rappresentano oltre il 77 per cento delle domande. Il 41, 9 per cento delle cartelle rottamate, relative a imposte gestite dall’Agenzia, riguarda la richiesta dei contribuenti di mettersi in regola con l’Irpef, mentre il 35,7 per cento riguarda i debiti con l’Iva.

