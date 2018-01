Canone Rai, come non pagare il canone Rai | Quanto presentare la domanda di esenzione

Non possiedi la tv e non vuoi (giustamente) vederti addebitare il canone? C’è un modo per chiedere l’esenzione

Ancora 10 giorni per la dichiarazione di non possesso di apparecchio televisivo. Fino al 31 gennaio, infatti, è possibile fare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online, che avrà effetto per il canone tv dovuto per tutto il 2018.

Canone Rai, come presentare la domanda

L’Agenzia ricorda le modalità con cui i cittadini che non sono in possesso di una tv possono chiedere l’esenzione. Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della Rai

www.canone.rai.it.

La Legge di Stabilità 2016, ricorda l’Agenzia sul proprio sito, ha introdotto la “presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ha previsto che,

per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno”.

Ce lo ricorda L’unione Consumatori

“chi è titolare di un utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale e non possiede il televisore se non presenta la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo entro il 31 gennaio di ogni anno

sarà costretto a pagare come minimo il canone del primo semestre, pari a 45,94 euro.

Si ricorda che il canone annuale è passato nel 2017 da 100 a 90 euro, e non sono previste riduzioni per il canone 2018.