Canta ‘The Prayer’ per 60 secondi – poi all’improvviso cambia voce e la sua versione diventa virale

‘The Prayer’ è una canzone meravigliosa capace di entrarti dentro, commuoverti e farti piangere. È stata lanciata nel 1999 da Celine Dion e Andrea Bocelli, due giganti della musica. Ha vinto anche il Golden Globe per la canzone più originale di quell’anno. È molto difficile da cantare, sia per un uomo che per una donna, ma Marcelito Pomoy, un ragazzo delle Filippine, ha deciso di provarci, interpretando da solo entrambe le voci.

Nel video lo vediamo registrare la sua versione di questa canzone bellissima. La sua performance è straordinaria, così come la sua storia. Marcelito e sua sorella sono stati adottati da un poliziotto che li ha cresciuti con tutto l’amore e il sostegno di cui avevano bisogno. Da piccolo Marcelito aveva molti interessi, ma un giorno, quando era già grande, ha scoperto il suo talento per il canto.

Incoraggiato dai suoi cari, Marcelito ha deciso di partecipare alla versione filippina di An Incredible Talent – e ha vinto il contest! L’intero paese ha potuto conoscere ed ammirare il suo talento – la sua carriera musicale è decollata e la vita di Marcelito ha preso una piega del tutto inaspettata. Ha persino avuto l’opportunità di conoscere la madre e il padre biologici, qualcosa che non avrebbe mai creduto possibile. Il suo dono è evidente, il modo in cui adatta la sua voce per interpretare Celine Dion è straordinario.

Dopo aver lanciato due album, Marcelito è diventato una vera star della musica. Guarda il video per scoprire la sua incredibile interpretazione di ‘The Prayer’. Che talento, che emozione… è magnifico!

ASCOLTA