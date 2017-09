La tragedia del capitano Gabriele Orlandi: trovata la scatola nera

Cosa ha innescato lo schianto fatale costato la vita al capitano dell’Aeronautica Militare Gabriele Orlandi? Risposte potrebbero arrivare dall’autopsia, ma anche dalla scatola nera.

Il dispositivo installato nell’Eurofighter del Reparto Sperimentale di Volo di stanza a Pratica di Mara è stato ritrovato nel corso delle ricerche in mare nello specchio d’acqua antistante il litorale di Terracina alle quali ha preso parte anche la nave Anteo della Marina Militare, dotata di particolari e sofisticate apparecchiature per la recerca di relitti. L’area di interesse, molto estesa, ha reso necessaria una mirata attività di recupero per individuare ogni elemento utile ai fini dell’inchiesta avviata dalla Procura di Latina

Nel frattempo gli investigatori hanno ascoltato dieci persone, tra cui anche “La Biga”, il militare che era in contatto radio fino all’ultimo con Gabriele Orlandi. Su delega del magistrato della Procura di Latina Gregoio Capasso si è insediata intanto, presso la sede dell’Ufficio circondariale marittino di Terracina, una task force costituita da personale dei vigili del fuoco, dal nucleo sommozzatori della Guardia Costiera di Napoli e dal Comsubin della Marina Militare e dell’Aeronautica.

