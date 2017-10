Ventinove anni, una laurea in Giurisprudenza e incarichi importanti che lo hanno visto impegnato a fronteggiare l’emergenza terremoto in Emilia nel 2012 e in prima linea in Puglia a combattere crimine e spaccio.

Pierpaolo Pinnelli è il nuovo capitano della compagnia dei Carabinieri di Monza. Il nuovo comandante è arrivato nel capoluogo brianzolo dopo la partenza del Maggiore Vecchio, che ha raggiunto Roma dopo anni di servizio al comando di via Volturno per ricoprire un incarico presso l’Ufficio Legislazione presso il Comando Generale dell’Arma.

Nato in Puglia ma cresciuto a Roma, Pinnelli ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e si è laureato in Giurisprudenza. Proprio a Modena ha ricoperto il primo di una serie di importanti incarichi al comando del Nucleo Radiomobile della Compagnia del capoluogo di provincia emiliano. Nel 2012 in Emilia il capitano Pinnelli è stato impegnato a fronteggiare l’emergenza terremoto e ha assunto il comando della compagnia dei Carabinieri di Pavullo nel Frignano.

Dopo Modena è stata la volta della Puglia dove a Fasano, per tre anni, è stato alla guida della compagnia dei Carabinieri della omonima città in provincia di Brindisi. Qui, oltre alla repressione dei principali reati, Pinnelli è stato impegnato nella lotta allo spaccio di droga: lo scorso febbraio, in una maxi operazione che ha visto impegnati cinquanta dei suoi uomini e anche un elicottero, tra Fasano e Ostuni, sono stati sequestrati quasi sessanta chili di marijuana.