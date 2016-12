Un gruppo di animalisti ha ‘occupato’ l’ingresso della gastronomia Peck di Milano mostrando ai clienti le loro gambe insanguinate e fasciate e confezionate come zamponi per protestare contro ‘la strage di suini a Capodanno’. Il blitz si è svolto ieri ma i manifestanti, le Iene Vegane, hanno diffuso oggi notizia, video e foto del blitz.

Secondo quanto riferiscono, la direzione del negozio avrebbe chiamato le forze dell’ordine che al loro arrivo hanno ‘constatato le modalità pacifiche della protesta’ e ne hanno consentito lo svolgimento. “Lo zampone è il piede di un morto e a Capodanno la strage di suini in particolare diventa se possibile ancora più feroce e numericamente cruenta – afferma un portavoce degli animalisti – Sondaggi e interviste ci ricordano come in ogni famiglia si mangi carne e prodotti di origine animale in modo inconsapevole e compulsivo”.

Fonte Ansa

Milano, 1 gennaio 2017