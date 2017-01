Nell’ambito di servizi predisposti in occasione delle festività di fine anno, la Polizia di Stato ha tratto in arresto RAIMONDO Giovanni (cl.1991), RAZZA Antonino (cl.1988).

In particolare, personale della Squadra Mobile – Sezione Antidroga – eseguiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione di RAIMONDO Giovanni, ubicata nel popolare rione di Librino, all’interno della quale rinveniva e sequestrava:

nr. 24 artifizi pirotecnici artigianali c.d. “cipolle”;

nr. 19 artifizi pirotecnici cosiddette “torte a batteria”.

nr. 15 cartucce calibro 12.

Sul posto, vista l’ingente quantità di artifizi esplosivo rinvenuto, veniva fatto intervenire personale del Nucleo Artificieri che classificava le c.d. “cipolle” come materiale esplodente assimilabile alla IV categoria, di spiccata potenzialità, pertanto RAIMONDO veniva condotto presso gli Uffici della Mobile ove veniva tratto in arresto per detenzione illegale di materiale esplodente nonchè detenzione illegale di munizionamento e posto a disposizione dell’A.G.

Alle ore 20.30 circa di ieri, il medesimo personale, mentre transitava dal Villaggio Zia Lisa, notava un individuo, successivamente identificato per RAZZA Antonino, che esplodeva dei colpi in aria con un fucile a canne mozze. Gli Agenti dell’Antidroga, dimostrando estrema professionalità, bloccavano l’individuo e lo conducevano presso gli Uffici della Squadra Mobile. Sul posto venivano rinvenuti e sequestrate 5 cartucce esplose cal.12

Veniva accertato che l’arma era un fucile cal.12 a canne mozze, risultato provento di furto, pertanto RAZZA veniva tratto in arresto per detenzione e porto illegale di arma da fuoco clandestina e spari in luogo pubblico.

RAZZA veniva associato presso la casa circondariale Piazza Lanza a disposizione dell’A.G.

Roma, 3 gennaio 2017