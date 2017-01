I servizi pianificati e predisposti dal Questore di Ancona, Oreste Capocasa, hanno avuto un positivo riscontro; in tutto il capoluogo dorico si è festeggiato l’inizio del nuovo anno in sicurezza.

Mentre scoccava la mezzanotte, decine di poliziotti in divisa e in borghese, pattugliavano tutta la citta dorica particolarmente affollata, impegnati in una vigilanza dinamica dedicata a tutti gli obiettivi presenti nel capoluogo, in particolare il centro storico dove si sono radunati i cittadini per assistere al tradizionale concerto.

Nulla è stato tralasciato: locali pubblici, stazioni, porto, luoghi di culto, finanche le coste del litorale.

I poliziotti della Questura di Ancona delle, Volanti, Unità Operative di Primo Intervento, Squadra Mobile, Cinofili, Artificieri, Squadra Nautica ecc., hanno perlustrato il territorio sinergicamente procedendo al controllo di 136 veicoli e 243 persone.

Anche la campagna contro l’uso di botti illegali ha dato ottimi risultati atteso che, in tutta la provincia anconetana, si sono registrati solo due feriti che hanno riportato lesioni lievissime causate dall’imperizia nel maneggiare i manufatti pirici.

Roma, 4 gennaio 2017