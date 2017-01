Una violenta rissa, tra insulti e spintoni, è avvenuto la notte di Capodanno in un noto ristorante di Rho, in centro. Nel frattempo, gli stessi episodi accadevano nell’hinterland milanese.

Milano – Sul posto, come riporta Settegiorni, è giunta la polizia. Secondo quanto è stato ricostruito, molte persone hanno iniziato a lamentarsi del deludente servizio del ristorante, nonostante il costo del cenone non fosse irrisorio. Dalle critiche si è passati a minacce meno velate e tutto è sfociato in un furibondo litigio.

E’ stata chiamata un’auto di polizia del commissariato Rho-Pero che ha calmato le acque e ha cercato di fare luce sulle ragioni dei litiganti.

Ma, per tutti, non è stato un gran San Silvestro.

MilanoToday