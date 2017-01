Giancarlo Magalli vigile urbano la notte di Capodanno. Cose che succedono a Roma e non è un film. Il popolare presentatore televisivo ha fatto volontariato per sette anni nella Polizia Municipale di Roma, di cui è agente onorario, andando in pattuglia due vole a settimana. Ed era di turno il 31 dicembre al Circo Massimo, dove turisti e romani hanno brindato al nuovo anno. Anche il sindaco di Roma Virginia Raggi ha fatto la sua apparizione ed è scattato l’immancabile selfie, pubblicato sulla pagina Facebook del nostro e ripreso da RomaToday.

Un utente replica pronto: “Venduto!” e Magalli risponde con pazienza: “Per essere venduto qualcuno dovrebbe avermi comprato… non è così. Ero solo di servizio al Circo Massimo quando la Raggi è passata, si è stupita di trovarmi lì ed abbiamo fatto una foto. E mi ha fatto piacere farla”.