I Carabinieri di Carinola (Caserta) hanno deferito in stato di libertà un 40enne per fabbricazione, detenzione e vendita senza licenza di esplosivi, nonché per commercio abusivo e omessa denuncia di materie esplodenti. I militari dell’Arma, nel corso di una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, hanno trovato e sequestrato manufatti pirotecnici per un peso lordo complessivo di circa 39 kg.

In particolare sono stati sequestrati 9 petardi artigianali denominati “cipolle”, privi di etichetta descrittiva, una confezione di batteria di tubi monocolpo categoria f4, 2 confezioni di razzi da 6, categoria f2, una confezione di razzi da 3, categoria f2 e un petardo denominato “cobra 3”. Il materiale sequestrato sarà distrutto dagli artificieri del reparto operativo del Comando provinciale di Caserta.

Roma, 23 dicembre 2016