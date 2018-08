Un giovane carabiniere di origini barlettane ha perso la vita in un incidente stradale all’estero. Lo riporta BarlettaLive

L’incidente automobilistico è avvenuto a Pretoria (Capitale della Repubblica del Sud Africa) la sera di ferragosto e ha coinvolto un Appuntato dei Carabinieri di servizio presso l’Ambasciata d’Italia.

L’Appuntato dei Carabinieri DORONZO Alessandro era nato a Barletta, aveva 35 anni, era residente a Salerano sul Lambro e prestava servizio presso l’Ambasciata italiana.

Dalle poche notizie che si hanno attraverso l’Ambasciata, sembra che l’Appuntato DORONZO stesse accompagnando all’aeroporto due persone che si trovavano con lui. L’incidente è avvenuto con uno scontro frontale con un’altra vettura il cui guidatore sembra risulti positivo al test alcolico.

I morti sono due, l’Appuntato DORONZO ed una delle persone che erano con lui, mentre il terzo è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Sudafricano.

Alessandro DORONZO era sposato e padre di due figli di 7 e 4 anni.



La salma sarà rimpatriata in Italia e , in attesa delle decisioni dei Parenti che sono residenti in Puglia, verrà tumulata nel Cimitero di Salerano. Si attendono notizie dall’Ambasciata di Pretoria riguardo la data di arrivo della salma per definire quella dei funerali.

La Cittadinanza di Salerano e l’Amministrazione Comunale esprimono il massimo cordoglio alla moglie, ai figli ed ai famigliari dell’Appuntato DORONZO chiamato così lontano dalla Patria a svolgere un servizio importante per conto della comunità italiana residente all’estero.