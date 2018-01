Il Carabiniere contro l’autovelox. Multato per 60 euro: “Non faccio più la spesa”

ALBIGNASEGO. Sciopero della spesa ad Albignasego contro l’autovelox in tangenziale.

L’idea parte da uno dei tanti multati, che sentendosi vessato, ha

Sceglie di protestare boicottando le attività economiche di Albignasego, Maserà e Casalserugo, che insieme gestiscono come unione dei comuni la polizia locale

E così altri cittadini, dando il via ad una vera e propria protesta. E’ il caso di Andrea Maestripieri, che facendo il Carabiniere un poco il Codice della strada lo conosce, ed il rispetto per regole pure

A raccontare la vicenda è il Mattino di Padova. Mastripieri ha infatti sul groppone ben 25 anni di servizio. Qualche tempo fa è stato stato multato dall’autovelox lungo la tangenziale, all’altezza dello svincolo per Strada Battaglia nel territorio di Albignasego: aveva sforato il limite di quattro chilometri orari appena, convinto di poter viaggiare a 90 anziché a 70.

Ma come mai questa convinzione?

E’ presto detto, e a raccontarlo è lo stesso Carabiniere al Mattino di Padova: “Quell’autovelox è mal segnalato, diversamente dall’altro posto poco più avanti, in corrispondenza di Selvazzano, che pur essendo in un tratto anch’esso regolato con il limite a 70 chilometri orari, non ha sollevato altrettante proteste di quello ad Albignasego.

I cartelli lo preannunciano con notevole anticipo e si nota a distanza, per cui si riesce a rallentare in tempo.

Invece quello posto all’uscita di Strada Battaglia, appena fuori dall’autostrada, non si nota, specie di notte. Io la multa l’ho presa ad ottobre, rincasando verso mezzanotte.

Viaggiavo a 79 all’ora, quindi, tolti i 5 chilometri di tolleranza, a soli 4 oltre il limite. Ma ero convinto di dover viaggiare a 90, quindi ero anche di molto sotto a quello che consideravo il limite imposto.

Conosco il valore delle regole e soprattutto quello della vita umana, per cui rispetto i limiti. Ma, ripeto, quel dispositivo non si notava per nulla: spero adesso di non averne prese altre, come so essere successo a centinaia di persone, che hanno in più occasioni protestato”.

Pagata quindi la multa, Mastripieri ha deciso, da privato cittadino di esternare il suo disappunto con una protesta originale: lo sciopero della spesa.

“Probabilmente alle amministrazioni comunali non farà né caldo né freddo ma è gusto che sappiano che i loro esercizi pubblici e anche gli specialisti presenti nel territorio non saranno più frequentati da me e dalla mia famiglia”