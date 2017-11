Carabiniere impiccato. Trovato in questa tragica circostanza

Non si avevano più sue notizie da ore

L’uomo è stato ritrovato impiccato ad un albero

secondo fonti giornalistiche avrebbe lasciato una lettera indirizzata ai parenti

dove avrebbe spiegato i motivi del suo gesto

Non può più pagare gli alimenti alle moglii, Carabiniere in congedo si suicida in un bosco

LEGNANO – Un ex Carabiniere di 50anni, residente nel legnanese, vicino a Milano, si è tolto la vita mercoledì pomeriggio, scegliendo come ultimo luogo un bosco di Legnano, alle porte di Milano.

SI IMPICCA IN UN BOSCO, LA LETTERA AI PARENTI

A quanto si apprende, in una lettera scritta di getto ed indirizzata ai suoi parenti, l’uomo, 50enne Carabiniere in congedo, ha motivato il gesto spiegando le gravi difficoltà

economiche che stava attraversando dovute principalmente al pagamento degli alimenti dovuti alle mogli, frutto di due precedenti matrimoni falliti.

L’uomo viveva in un appartamento in affitto che non riusciva più a pagare. Pare fosse

in arretrato da mesi. L’uomo, disperato e completamente sul lastrico, lascia due figlie

Una di 26 anni, l’altra di 8.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta.

Indaga la procura di Busto Arsizio.