Arrestato un carabiniere cinquantenne accusato di aver abusato di una bambina di età inferiore ai 10 anni. Il fermo è avvenuto la sera di lunedì scorso da parte dei carabinieri del comando provinciale di Grosseto, in esecuzione di un’ordinanza del gip del Tribunale di Grosseto, che ha accolto la richiesta della Procura maremmana. Il militare arrestato era in servizio in una caserma del grossetano ed è sospettato di aver violentato la piccola con la quale aveva avuto occasione di intrattenersi per motivi familiari.

Secondo quanto precisato dal procuratore capo Raffaella Capasso, del carabiniere arrestato «non vengono indicate le generalità a tutela della minore e a salvaguardia dell’anonimato della stessa». Al militare la Procura ha contestato il reato di violenza sessuale aggravata. Il carabiniere indagato, in un primo momento, era stato oggetto solo della misura di divieto di dimora nel proprio comune di residenza e di divieto di avvicinamento alla bimba. Poi però è emerso, ha spiegato il procuratore Capasso, che il militare aveva violato queste misure cautelari. Così la Procura ha chiesto «la più gravosa misura della custodia cautelare in carcere, unica idonea a salvaguardare le comprovate esigenze cautelari».

