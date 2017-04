Il sospetto è che si sia trattato di un gesto volontario e che dietro ci sia una questione passionale con una donna contesa tra i due

I Carabinieri di Bordighera hanno denunciato per lesioni un loro collega, in servizio a Ventimiglia. L’uomo, 37 anni, ieri alle 10 ha investito con l’auto un agente di polizia penitenziaria, di 27 anni, in una strada del centro di Bordighera.

Trasportato al pronto soccorso l’agente è stato medicato per contusioni ed escoriazioni e dimesso con 10 giorni di prognosi. Come scrive Paolo Isaia sul “Secolo XIX” il sospetto è che si sia trattato di un gesto volontario e che dietro ci sia una questione passionale per una donna contesa tra i due.