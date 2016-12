COMELICO SUPERIORE. Il carabiniere gli intima l’alt, lui accelera e lo travolge. Poi scappa. Notte movimentata a Casamazzagno, frazione di Comelico superiore. I carabineri della stazione di Santo Stefano avevano allestito un normale posto di controllo in piazza della Salute, nel cuore della frazione.

Attorno alle 3 di notte è sopraggiunta un’auto, un’Alfa Romeo Giulietta di colore chiaro. Uno dei due carabinieri si è avvicinato alla strada, ha estratto la paletta bianca e rossa intimando l’alto all’automobilista. Una procedura che avrà fatto chissà quante altre volte. Non poteva immaginare quello che stava per succedere.

L’automobilista (non si sa se uomo o donna, perché con il buio non è stato possibile vedere chi si trovasse al volante) prima ha rallentato, ma giunto in prossimità del posto di controllo ha accelerato, per sfuggire. Nella foga ha travolto il carabiniere, che è caduto a terra. Il militare che era con lui si è subito preoccupato di soccorrerlo, mentre la Giulietta fuggiva via.

Immediatamente sono stati chiamati i vigili del fuoco di Santo Stefano, che con l’autolettiga hanno trasportato il maresciallo ferito all’ospedale di Pieve di Cadore. Le sue condizioni inizialmente sembravano gravi, ma i primi accertamenti hanno escluso traumi importanti. Il militare è stato dimesso in giornata dall’ospedale, con contusioni guaribili in alcuni giorni.