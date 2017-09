TRESIGALLO. Grande la costernazione per la tragica scomparsa di Santino De Rosa, l’appuntato dei carabinieri di 38 anni morto a fine Agosto in un incidente stradale mentre era alla guida del proprio scooter. L’incidente è accaduto l’altro pomeriggio sulla via Ruffetta a Formignana (nota come strada ‘bassa’ per Copparo) all’incrocio con la via Naldine e ieri una mano pietosa ha deposto un mazzo di fiori sul luogo dell’incidente. Dolore nel dolore: sabato era anche il compleanno della moglie.

Ferrara – Il giovane militare si stava recando a Copparo dove da due mesi prestava servizio alla compagnia dell’Arma, dopo essere stato tre anni alla stazione di Tresigallo. Una perdita grave per tanti non solo colleghi, ma anche amici e conoscenti. e del mondo del volontariato. Ecco il ricordo di Sergio Sforza, presidente dell’Avis tresigallese: «Abbiamo perso un vero amico oltre che un bravo socio donatore. Aveva iniziato a donare il sangue nel 2014: aveva fatto già sette donazioni. Lo scorso 18 giugno, in occasione della nostra festa sociale, aveva ricevuto un distintivo, presenti anche il presidente provinciale dell’Avis Davide Brugnati e il sindaco Andrea Brancaleoni. Se i famigliari colpiti da così grave lutto sono d’accordo, vorrei tenere in chiesa una cerimonia religiosa, in sua memoria, col labaro della sezione».

De Rosa era amato e apprezzato come cittadino impegnato nel sociale, oltre che come servitore dello Stato.