Dopo certi spiacevoli episodi

Una storia dalla provincia di Firenze

Il Carabiniere, chiamato dalla mamma disperata,

non sapeva nuotare.. Ma non ha esitato a gettarsi

QUESTA E’ L’ARMA

Rai1, la testimonianza dell’Appuntato Mario De Bellis, medaglia d’oro al valore civile. Per salvare due bambini, non esitò a gettarsi in un pozzo, pur non sapendo nuotare.

