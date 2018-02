Carabiniere aggredito dagli antifascisti: individuato uno dei manifestanti

“Una mattanza. In 10, dietro di noi 400 ragazzi coi volti coperti e i bastoni. C’hanno buttato al massacro e tante care cose”.

A parlare è uno dei Carabinieri impiegati in quel tristemente famoso ordine pubblico di Piacenza.

E’ il colega del Carabiniere pestato, ilbrigadiere capo in servizio al Reggimento di Bologna.

Sono arrabbiati i militari, amareggiati. Il Carabiniere divenuto “famoso” in queste ore ed è da oltre venti anni in servizio nell’Arma.

Oggi al Battaglione, l’equivalente dei Reparti Mobili della Polizia di Stato: un “celerino” in nero.

ha avuto solo una colpa, scrive Il Tempo: “inciampare e consegnarsi alla furia degli antifascisti in corteo. Dei «pacifisti» coi bastoni e i passamontagna che spaccavano gli scudi dei carabinieri, per raggiungere i «nemici» di Casapound che sfilavano in contemporanea.”

SCRIVE IL TEMPO:

Adesso quest’uomo grande e grosso, con la faccia buona e la tempra di uno che non si spaventa facilmente, è «accerchiato» solo dalla gente che gli vuole bene.

«Non c’è un punto che non gli faccia male», spiega un’amica. E a rivedere le immagini degli scontri non si fatica a crederlo.

Luca sta correndo per raggiungere i suoi colleghi poco più avanti, una mano lo spinge a terra mentre le bestie alle sue spalle lo sormontano colpendolo a calci, a pugni.

«Hai preso pietre pure tu? – gli chiede un altro mentre si regge il casco – Pure io, al piede. Non si fa così».

Qualcuno da dietro lo solleva appena dai sampietrini, ma solo per assestargli nuovi colpi, mentre un altro gli sbatte addosso lo scudo.

Si tratterebbe di uno steward del Lodi calcio, identificato ieri sera insieme ad altri tre di Torino. Hanno fumogeni, spranghe, lanciano pietre e si coprono come…