I soccorritori del 118 sono entrati nell’aula bunker per soccorrere l’uomo che ha avuto un malore, è arrivato in ospedale e poco dopo è morto

Muore nel giorno delle commemorazioni per la strage di Capaci. Un malore, la tensione che sale dentro all’aula bunker durante la commemorazione per i 25 anni della strage di Capaci. Un militare in congedo di 52 anni, arrivato al bunker con l’associazione

dei carabinieri, stava seguendo la manifestazione in diretta dall’Ucciardone. All’improvviso si è accasciato. Fuori dal carcere sono stati allertati i soccorritori del 118 che oggi hanno un presidio mobile. L’uomo è stato trasportato su un’ambulanza e in emergenza è arrivato all’ospedale di Villa Sofia.

Nonostante i soccorsi tempestivi e i numerosi interventi per rianimarlo il cinquantaduenne è morto fra le braccia dei medici.

