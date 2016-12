E’ accaduto in mattinata nella filiale di via Cavour, dove un appuntato di 52 anni si sarebbe sparato un colpo di pistola mettendo fine alla propria vita. Fuori parenti e amici in lacrime. Sul posto Ris e 118

Palermo – Tragedia nel giorno di Santo Stefano, carabiniere in servizio si suicida alla Banca d’Italia. Un appuntato di 52 anni si è sparato l’altra mattina, poco dopo le ore 9, nei locali della filiale palermitana di via Cavour, durante un servizio di piantonamento che avrebbe terminato di lì a poco. Appresa la notizia sono immediatamente arrivati alcuni colleghi, la polizia mortuaria del Comune e un’automedica del 118.

Fuori dall’ingresso di via Villaermosa si sono riuniti amici e parenti, travolti dalla notizia e persi nelle loro lacrime. Dopo l’accaduto sono intervenuti i soccorritori, ma al personale non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. Sul posto anche i Ris per effettuare i rilievi di rito e stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

PalermoToday