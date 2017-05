Il militare ha tentato di fermare un 25enne di origini romene che stava rubando un furgone. Dopo un colpo in aria ne ha esploso uno contro il ladro, che è stato poi arrestato, ferendolo alla gamba

Un carabiniere del comando provinciale di Lodi è indagato per lesioni aggravate, per aver ferito con un colpo di pistola un 25enne di nazionalità romena che stava rubando un furgone parcheggiato all’interno di una villetta a Sant’Angelo Lodigiano.

L’episodio è avvenuto tra domenica e lunedì, nella notte. Secondo quanto finora ricostruito dalla procura della Repubblica di Lodi, il militare ha sparato un colpo in direzione delle gambe dello straniero, che avanzava verso la pattuglia nonostante fosse già stato esploso un primo colpo in aria a scopo intimidatorio.

Il 25enne ha riportato una ferita alla coscia sinistra ma non è in pericolo di vita. E’ stato arrestato per furto: assieme a un connazionale, denunciato a piede libero, stava rubando un furgone in una villetta e avrebbe anche cercato di travolgere la vettura dei militari. Il carabiniere ora indagato e un altro militare, al momento dei fatti fuori servizio, sono anche rimasti contusi durante l’arresto.

repubblica.it