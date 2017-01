I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Massafra, nel corso dello svolgimento di un servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione di reati, hanno arrestato in flagranza un 29enne massafrese, per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura della Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno alla quale era sottoposto.

I militari, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale nel centro abitato di Massafra, notavano sopraggiungere un moto ape con a bordo due soggetti sospetti. Pertanto, al fine di identificarli compiutamente provvedevano a fermare il mezzo per i controlli di rito, a seguito dei quali risultava che, il passeggero era gravato da precedenti penali, mentre il conducente identificato il 29enne, era sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di dimora nel comune di Massafra e, quindi, sprovvisto della patente di guida perché revocata. I successivi controlli permettevano, altresì, di accertare che il moto ape era sprovvisto della copertura assicurativa contro terzi, motivo per cui veniva sottoposto a sequestro amministrativo.

Il 29enne, avendo violato le prescrizioni del suddetto provvedimento, veniva dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del P.M. di turno presso il Tribunale di Taranto, veniva tradotto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.

Roma, 31 gennaio 2017