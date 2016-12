I Carabinieri della Stazione di Abbiategrasso (MI) hanno tratto in arresto un pregiudicato albanese 48enne, irregolare, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, da qualche tempo tenuto d’occhio dagli uomini dell’Arma, è stato controllato all’esito di uno specifico servizio di osservazione, mentre usciva da un cascinale, occultando in tasca 75 gr. di cocaina. L’immediata perquisizione del domicilio ha permesso agli operanti di rinvenire ulteriori 45 gr. della medesima sostanza, nonché ben 54 kg. di marijuana, confezionata in 40 buste di plastica e accatastate dietro la porta di un disimpegno. In casa sono stati trovati anche bilancini di precisione, un dinamometro e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. L’ingente quantitativo di droga avrebbe fruttato sul mercato oltre 550.000 euro.

Per il malvivente sono scattate le manette ed è stato condotto presso il carcere di Pavia, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Roma, 30 dicembre 2016