Per eludere i controlli dei Carabinieri, nascondeva dosi di cocaina e hashish all’interno di una bottiglia di plastica appositamente modificata con un doppio fondo.

Nel corso di un servizio antidroga, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca lo hanno scoperto e arrestato. Si tratta di un 18enne romano, senza occupazione e con precedenti, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri avevano notato il giovane aggirarsi con fare sospetto in via Giovanni Battista Scozza e hanno deciso di fermarlo per un controllo; durante gli accertamenti è parso subito nervoso, nonostante al seguito avesse solo una bottiglietta di cola. A quel punto i Carabinieri hanno approfondito i controlli e hanno scoperto l’ingegnoso artefatto. Il pusher aveva modificato la bottiglia, all’apparenza regolarmente piena, creando un vano, nascosto dall’etichetta, all’interno di due sezioni piene della bevanda. Al suo interno i militari hanno rinvenuto la droga e un bilancino di precisione che sono stati sequestrati.

L’arresto del ragazzo appena maggiorenne, è stato eseguito nell’ambito di una più vasta attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti nelle piazze di Tor Bella Monaca, che i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno portato avanti nelle ultime 48 ore, che ha portato all’arresto di altre 6 persone e al sequestro di centinaia di dosi.

In manette sono finiti altri sei romani, di età compresa tra i 24 e 45 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine. Cinque degli arrestati, trovati in possesso della droga nelle aree adiacenti di via dell’Archeologia, sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo, mentre uno, risultato colpito da un ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma, per violazione in materia di stupefacenti, è stato già portato in carcere a Regina Coeli.

Roma, 30 dicembre 2016