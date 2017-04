II controlli sulle strade del bolognese, intensificati per le ricerche al killer di Budrio, hanno portato i Carabinieri alla scoperta e al sequestro di quasi trecento chili di marijuana

I controlli alla circolazione stradale del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna, notevolmente incentivati dall’avvio delle ricerche del presunto killer di Budrio e Portomaggiore ‘Igor il serbo’, hanno portato al sequestro di 280 kg di marijuana.

La scoperta è stata fatta qualche giorno fa dai Carabinieri di San Lazzaro di Savena, durante l’ispezione del vano di carico di un furgone con cella frigo, fermato mentre stava transitando per in via degli Stradelli Guelfi, all’altezza di Ozzano Emilia.

L’autista, 45enne tedesco, residente a Castenaso, stava trasportando cassette di frutta e verdura in avanzato stato di decomposizione, senza la documentazione prevista e per una destinazione ignota. Di fronte a tali ambiguità, i Carabinieri si sono insospettiti e hanno deciso di approfondire il controllo in caserma dove il furgone è stato passato al setaccio.

E’ stato in quel momento che i militari hanno trovato l’ingente quantitativo di droga, conservata in ottime condizioni e occultata in un altro scompartimento del cassone. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 45enne è finito in carcere.

