I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno effettuato nel corso delle festività appena trascorse numerosi servizi di controllo del territorio sia sulla fascia tirrenica che sulle isole eolie. In particolare i numerosi servizi svolti hanno interessato sia il controllo dei soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale che controlli ai principali centri di aggregazione e afflusso di persone. Infatti proprio in Venetico è stato sorpreso un soggetto M.T.A. classe 71 sorpreso mentre passeggiava per le strade del centro cittadino senza alcuna autorizzazione.

I militari, infatti che lo conoscevano molto bene in ragione dei quotidiani cui controlli a cui viene sottoposto lo hanno riconosciuto e dopo averlo tratto in arresto è stato ricondotto presso gli uffici della caserma di Spadafora per gli incombenti di rito. Successivamente ricondotto presso la propria abitazione. Numerosi anche i controlli ai terminal degli aliscafi, attività che ha consentito di denunciare un soggetto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina; i militari infatti avevano notato che un 44enne milazzese, appena sbarcato, alla vista dei militari era molto nervoso e guardingo, ragione per cui veniva approfondito il controllo che dava esito positivo, lo stesso infatti è stato trovato in possesso di tre grammi di cocaina, suddivisi in dosi.

Due sono state le denunce per porto illegale di oggetti atti ad offendere, in particolare due individui rispettivamente di 45 e 34 anni, sono stati sorpresi in due distinti e diversi controlli in possesso di un coltello a serramanico. Infine un minore è stato sorpreso alla guida del suo motociclo senza patente.