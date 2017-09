Pesaro (PU) – Il Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro-Urbino – NIPAAF, ha accertato la vendita di pasta etichettata con mendaci indicazioni nutrizionali e priva del contenuto proteico minimo per essere commercializzata in Italia.

Le confezioni di pasta, rinvenute in commercio in Provincia di Pesaro, ma distribuite presso una nota catena della Grande Distribuzione Organizzata, riportavano il Claim nutrizionale “ad alto contenuto di proteine”, mentre dalle analisi effettuate è emerso che il tenore proteico era addirittura inferiore ai limiti di legge (ai sensi del DPR 187/2001, su 100 grammi di prodotto secco, occorre avere un minimo di 10,5 g di proteine per la pasta di semola di grano duro e di 11,5 g per il semolato).

Le indagini, dopo un primo sequestro d’iniziativa del NIPAAF di Pesaro Urbino (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale), sono state coordinate dalla Procura di Pesaro ed hanno portato al sequestro preventivo, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari, di circa 45 tonnellate di pasta presso lo stabilimento di produzione e presso la piattaforma di distribuzione dell’Azienda ed hanno coinvolto nell’esecuzione del provvedimento i reparti dei Gruppi Carabinieri Forestali di Marche, Emilia Romagna e Lombardia.