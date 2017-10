Un altro saluto importante, per l’Arma dei carabinieri di Perugia. Dopo il congedo del colonnello Paolo Piccinelli, lo scorso giugno, ora a lasciare i Carabinieri Forestali, corpo confluito nell’Arma dopo lo scioglimento della Forestale, è il comandante Guido Conti. Dal primo novembre andrà a lavorare nel settore privato.

Il comandante Originario dell’Abruzzo, Conti ha diretto diversi reparti nel Corpo forestale. Comandante distrettuale di Avezzano e Sulmona, capo del nucleo investigativo de L’Aquila, comandante provinciale di Pescara fino a dirigere il comando regionale dell’Umbria e, insieme, come ultima nomina, anche del Molise. Insito del premio ufficiale del Corpo da Legambiente per il suo impegno in favore dell’ambiente e della legalità, il comandante si è sempre speso in nome della giustizia. Importanti le inchieste condotte in tutta Italia, tra cui anche quella ‘Spazzatura d’oro connection’ della direzione distrettuale antimafia che ha portato a far emergere una rete illegale all’interno della Gesenu.

Multinazionale Ora il comandante lascia l’Arma per sempre, avendo accettato un nuovo incarico presso una multinazionale di cui non svela ancora il nome, per ragioni di riservatezza. Sarà annunciato nei prossimi giorni dalla stessa azienda. Si può dire che sarà dirigente esecutivo per la sicurezza ambiente.

L’incontro informale Lo comunica nel suo stile, in modo sobrio, quasi sottovoce. Convoca i giornalisti nel suo studio, tanto che non sembra nemmeno una conferenza stampa. E in effetti non lo è. Si lascia andare a confidenze e ricordi davanti a un caffè, gli brillano gli occhi nel ricordare le inchieste che ha condotto in tutta Italia. Si vede che un po’ gli dispiace e che la scelta non è stata semplice. Ma non si rimprovera nulla né lo rimprovera ad altri. Sottolinea di aver avuto ottimi rapporti con tutti e che, soprattutto in Umbria, il passaggio della Forestale sotto l’egida dei Carabinieri è stato impeccabile e proficuo. Poi i saluti, con abbracci e «in bocca al lupo».