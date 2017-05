Ecco come affrontare Igor. “Nessuno faccia l’eroe”

In Emilia il killer è ancora in fuga. I consigli dei carabinieri agli abitanti

Dopo quasi sessanta giorni di caccia infruttuosa, gli inquirenti sono convinti che Norbert Feher alias Igor sia ancora nascosto nelle campagne fra Bologna e Ferrara dove ha ucciso due persone ferendone una terza. Tanto convinti da fornire agli abitanti, un vademecum di istruzioni utili nel caso dovessero imbattersi nell’assassino. Per informare i cittadini, i vertici dell’Arma e i sindaci di Molinella, Argenta, Budrio e Portomaggiore li hanno riuniti nell’aula consiliare di Molinella e li hanno catechizzati sul da farsi, perché l’incubo di trovarselo in casa, o di essere presi in ostaggio, è qualcosa di più di una paranoia o di un’ansia: è una prospettiva verosimile. E allora ecco i consigli, suggeriti dai vertici dei carabinieri di Bologna e Ferrara, colonnelli Valerio Giardina e Andrea Desideri. Ad ascoltarli, anche moglie e figli di Valerio Verri, la guardia ecologica uccisa a Portomaggiore l’8 aprile.

Come comportarsi dunque nell’eventualità di un contatto diretto col killer? Premesso che occorre «fare rete e mettere in circolazione le informazioni», in caso di avvistamento vanno chiamati subito i militari, presenti in forze in tutta la zona da quasi due mesi, dopo aver memorizzato com’era vestito, che direzione ha preso e quale comportamento ha tenuto. Occorre “mantenere la calma”, assecondare le richieste del ricercato e soprattutto evitare azioni che possano provocare il ricorso all’uso di armi, dunque offese e umiliazioni vanno sopportate senza reagire.