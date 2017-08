Sassuolo. carabinieri in lutto: morto a 40 anni il maresciallo Poli

È morto il maresciallo Massimiliano Poli, molto conosciuto a Sassuolo, dove in passato ha abitato in piazza Libertà. Aveva 40 anni e in Emilia era stato in servizio nella stazione carabinieri di Castellarano, prima di essere promosso comandante della stazione di Ligonchio, sempre nel territorio reggiano.

L’altra sera il militare è stato colpito da un infarto fulminante ed inutili sono stati gli immediati soccorsi che sono arrivati. Lascia nel dolore la compagna Maria Abbate, col figlio Marco, i genitori Giuseppe e Giuseppina. Il funerale si tiene oggi nella chiesa di San Policarpo a Roma. (a.s.)