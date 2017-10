Napoli, blitz dei carabinieri nel garage di un parcheggiatore abusivo: trovati 35 chili di droga, sigarette e soldi falsi

Un passato come marittimo, un presente da parcheggiatore abusivo e con il garage zeppo di droga e sigarette di contrabbando. E’ finito in manette, arrestato dai carabinieri della Compagnia Bagnoli, F. C., 34 anni, incensurato di Fuorigrotta. I militari hanno trovato nelle sue disponibilità quella che con tutta probabilità è una scorta di stupefacenti destinata a rifornire alcune piazze di spaccio del quartiere: 28 chilogrammi di hashish in panetti e 7,7 kg di marijuana in buste, per un totale di oltre 35 chilogrammi. Nel garage c’erano inoltre 100 pacchetti di sigarette di contrabbando e altri 25 sono stati trovati nella sua abitazione, dove erano custodite anche 36 monete da due euro false.