Dura risposta da parte dell’Assemblea Nazionale di Panama alla piaga dei maltrattamenti nei confronti di animali domestici. Da oggi è previsto il carcere tra i 18 e i 24 mesi per chi li uccide o maltratta. L’iniziativa di legge è stata opera di Katleen Levy, deputata di maggioranza, che crede che questa legge era necessaria, in quanto era “urgente inasprire le pene per chi si renda responsabile di comportamenti contrari al rispetto e al benessere degli animali domestici”.

La Levy ha aggiunto: “E’ essenziale che ci rendiamo conto del trattamento che diamo agli animali, indipendentemente dallo stato sociale che abbiamo”. Quindi ha annunciato un nuovo disegno di legge relativo al benessere e al possesso degli animali. “E’ necessario che ogni famiglia panamense abbia un animale domestico, perché questi animali portano gioia, compagnia e spesso protezione”, sono state le sue parole.