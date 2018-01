Carlotta, 9 anni, non ce l’ha fatta. Il papà disperato “Si poteva salvare”

FIESSO D’ARTICO (VENEZIA) – È morta nelle prime ore dello scorso 30 dicembre nel reparto di nefrologia pediatrica dell’ospedale di Padova

La piccola era ricoverata dalla fine di Agosto e versava in stato di coma. A tenerla in vita erano solo i macchinari.

La bimba è Carlotta Trevisan e aveva appena 9 anni e abitava con i genitori a Fiesso d’Artico nel veneziano.

A Luglio era stata colpita dalla Seu (Sindrome emolitico-uremica), una malattia molto rara provocata dal batterio escherichia coli.

La piccola aveva trascorso le vacanze a Laggio di Cadore in un campo scuola organizzato dalla parrocchia fiessese.

Tornata a casa con la famiglia aveva cominciato a stare male e i sintomi che la bambina lamentava erano stati scambiati per quelli di un una forma di gastroenterite.

Quando la malattia è stata individuata era ormai troppo tardi.

Il calvario di Carlotta e della sua famiglia è durato cinque mesi esatti.

A pochi giorni dal suo funerale, il papà Umberto si sfoga in una lettera aperta e lancia accuse alle strutture mediche che hanno avuto in cura Carlotta.

Parole di rabbia e disperazione rivolte anche a se stesso per non aver saputo o potuto proteggere la sua piccola.

“Carlotta si poteva salvare con danni limitati o nulli?” si è chiesto e la risposta è netta: “Sì, si poteva fare molto a partire sicuramente dal primo giorno in pronto soccorso a Dolo,

dove siamo stati rispediti a casa senza che fosse diagnosticata la malattia che avanzava, nonostante le foto delle chiazze di sangue dal diametro preoccupante fatte vedere ai medici”

“Ora mi sento in colpa per non essere stato insistente. Due giorni dopo Carlotta è stata nuovamente ricoverata a Dolo. Dopo qualche ora il tracollo”.