Carne bovina sudamericana, Matteo Salvini contro l’Europa: “Piena di ormoni, portata segretamente in Italia”

Un video, su Facebook, per denunciare una stortura. Matteo Salvini si scaglia contro l’Europa, in difesa della carne italiana. “Fermiamo questa follia”, tuona il leader della Lega Nord. Fari puntati sul carico da 70mila tonnellate di carne bovina sudamericana non controllata e piena di ormoni in arrivo nel nostro Paese. “Aiutatemi a spargere la voce, gli italiani devono sapere”, l’appello di Salvini.

Di seguito il post su Facebook del leader della Lega Nord