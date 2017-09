Carne, come scongelarla evitando rischi e batteri: il trucco del sacchetto di plastica

Congelare la carne è una comodità a cui tutti ricorriamo. Ma come è noto, scongelarla è un processo che richiede qualche perizia: non è così scontato come sembra, e neppure troppo rapido. Il microonde va tassativamente evitato: lo choc termico rovina consistenza e gusto della carne. Lasciarla decongelare a temperatura ambiente è ancor peggio: i batteri si sviluppano a tali temperature ed aumentano esponenzialmente i rischi di intossicazione alimentare. C’è poi il frigorifero, buon metodo e senza rischi, ma che richiede tempi lunghissimi.