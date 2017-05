CARTONE DELLA PIZZA: 15 IDEE CREATIVE PER RIUTILIZZARLO

Il cartone della pizza, rappresenta uno degli errori più comuni quando si fa la raccolta differenziata. Esso, infatti, non va gettato interamente nel bidone del cartone, almeno nella porzioni di esso che risultano unte e sporche di residui alimentari.

E allora dove buttare il contenitori della pizza? Nei comuni dove si effetta la raccolta dell’organico è possibile conferirli nel secchio dell’umido, altrimenti nel bidone dell’indifferenziata. Il cartone della pizza però ben si presta ad essere riutilizzato per la realizzazione di numerosi progetti di riciclo creativo ed in modo particolare per ottenere praticamente a costo zero dei giocattoli con cui i bambini possano divertirsi in maniera semplice, oltre che degli oggetti d’arredamento per la casa, come una lampada fai-da-te da tavolo o dei quadretti decorativi.

1) Lampada fai-da-te

Proprio a partire dal riutilizzo del cartone della pizza è nato il progetto opensourceper la realizzazione casalinga di una lampada fai-da-te, da costruire seguendo le istruzioni dei suoi ideatori, rese disponibili gratuitamente online. Con il prossimo cartone della pizza pulito potreste provare a realizzare 01Lamp, la lampada da tavolo con luce a LED.