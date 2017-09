«Me ne frego di te e della polizia, la vostra è tutta invidia». Così aveva urlato dopo aver aggredito il padre di un ragazzino disabile che gli aveva chiesto di spostare la Ferrari dal posto a loro riservato in modo da consentire al figlio di poter scendere dall’auto alla carrozzella. L’autore del gesto, che non è passato di certo inosservato a chi percorreva la centralissima via Montenapoleone a Milano, è un imprenditore 59enne, Guido M., già condannato per reati minori e che si era visto sequestrare la patente italiana (ora ne ha una svizzera) e il porto d’armi.

È il Corriere della Sera a raccontare le attività imprenditoriali dell’uomo: “I suoi profili sui social network raccontano di auto di lusso (una seconda Ferrari bianca), vacanze in barca e una sorta di ossessione per la ricchezza spavalda ed esibita. […] Da un capannone industriale di Paderno che si delinea la carriera di imprenditore, in una rete di società che rimbalza tra Lugano, Chiasso, Lussemburgo e le Isole vergini”.