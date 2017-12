“Case popolari solo agli italiani”. Blitz antagonista contro Forza Nuova

Tensione e scontri a Milano, zona Stadera, in via Spaventa, zona sud della città, tra Forza nuova e antagonisti antifascisti durante una raccolta firme dei militanti di estrema destra per le “case popolari solo agli italiani”

Durante la raccolta firme gli antifascisti si sono avvicinati probabilmente in cerca di scontri e i gruppi sono venuti alle mani.

Inizialmente, il gruppo di estrema destra, autorizzato a manifestare, si è trovato in netta minoranza rispetto ai militanti di estrema sinistra

Calci, pugni e spintoni, fino all’intervento delle forze dell’ordine

Nonostante i violenti contatti a pugni e cinghiate tra le parti, nessuno ha avuto bisogno di cure mediche in ospedale.

Finita la rissa, il tam tam della rete antifascista sui social network ha fatto confluire in via Spaventa altri attivisti.



Passato il momento di massima tensione se ne contavano circa cinquanta, che scandivano cori, tenuti a bada da un cordone di poliziotti in assetto antisommossa – riporta Repubblica –

La Digos era già presente sul posto per l’appuntamento del pomeriggio promosso da giorni da Forza Nuova.

Sul posto, con il crescere della tensione, sono arrivati in poco tempo un gran numero di agenti e carabinieri, che hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Gli antifascisti sono poi partiti in corteo per le vie del quartiere in un breve corteo.